Mevlânâ, vuslatının 749. yılında KKTC’de anılıyor

Mevlânâ’nın, vuslata erişinin 749. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerinin açılış töreni bugün saat 14.00’te Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde yapıldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının icra ettiği tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi ile Mevlânâ’nın yüzlerce yıl öncesinden gönderdiği hoşgörü ve barış mesajları Lefkoşa’da yankılandı.

Mevlânâ’yı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında; Anadolu coğrafyasından yükselen sesiyle dünya insanlarını hoşgörüye, iyiliğe ve kardeşliğe davet eden Mevlânâ’yı anmak ve anlamak gayesiyle Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Çalışmaları Merkezi işbirliğinde bir hafta süreyle KKTC genelinde etkinlikler sürdürülecek.

Etkinlikler yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Salonu’nda 7. Uluslararası Mevlânâ Kongresi’nin düzenlenmesi ile devam edecek. Tasavvuf müziği konserleri ve sema gösterileri 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Girne Üniversitesi Konferans Salonu ve 16 Aralık 2022 Cuma günü Güzelyurt KYK’da gerçekleştirilecek. Etkinlik, 17 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Mevlevihanesi ev sahipliğinde düzenlenecek kapanış programı ile son bulacak.

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11/12/2022 16:44