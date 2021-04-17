Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Ziyaretini Tamamladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamlayarak, ülkeden ayrıldı.

Cenevre toplantısı öncesi Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere gelen Çavuşoğlu, KKTC ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının katılımıyla gerçekleşen çalışma toplantısına da katılan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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17/04/2021 12:14