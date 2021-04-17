Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Ziyaretini Tamamladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamlayarak, ülkeden ayrıldı.

ads ads ads ads
17/04/2021

ads
ads
Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Ziyaretini Tamamladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamlayarak, ülkeden ayrıldı.

Cenevre toplantısı öncesi Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere gelen Çavuşoğlu, KKTC ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının katılımıyla gerçekleşen çalışma toplantısına da katılan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

17/04/2021 12:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.