Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi Yunanistan’a gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelen davet üzerine pazartesi günü Yunanistan’a gideceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gelen davet üzerine pazartesi günü Yunanistan'a gidiyorum” dedi. Ziyarette yoğunluklu olarak Doğu Akdeniz’deki gerilimin ele alınacağı bildirildi.

Ankara ile Atina arasındaki diplomasi trafiği dün hız kazanmıştı. Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin önümüzdeki günlerde video konferans yönetimiyle bir araya gelmesi bekleniyordu.

Bu görüşme öncesinde Çavuşoğlu, sürpriz bir bilgilendirmede bulunarak 31 Mayıs Pazartesi günü, gelen davet üzerine Yunansitan’a gideceğini açıkladı. Çavuşoğlu’nun bu ziyareti, NATO zirvesinin öncesine denk gelecek.

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gerilim ele alınacak. Gün içinde, Dışişleri kaynaklarından Doğu Akdeniz’deki duruma ilişkin güncel paylaşılması bekleniyor.

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26/05/2021 13:23