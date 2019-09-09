Cumartesi akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başlıyor

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temasları çerçevesinde ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

ÖĞLE YEMEĞİ ÖZERSAY İLE

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, 18.15’te adadan ayrılacak.