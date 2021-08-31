Tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu.

Geçen sezonu Fatih Karagümrük takımında geçiren Mevlüt Erdinç, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.

Milli Takım formasını 35 kez giyen bir dönem Fenerbahçe 'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.

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31/08/2021 10:30