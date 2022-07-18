Mevlüt’e son veda

Özelde Gönyeli’ye genelde ülke futboluna futbolcu ve teknik adam olarak sayısız hizmetler veren Hüseyin Mevlüt son yolculuğuna uğurlandı.

60’lı yıllarda Türkiye’de Beşiktaş ve Feriköy takımlarında da futbol oynayan Mevlüt Gönyeli kulüp binasında yapılan törenden sonra kılınan cenaze namazı sonrasında Gönyeli mezarlığında toprağa verildi.



Kulüpte yapılan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakan Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Gönyeli’nin eski Başkan, yönetici ve futbolcuları katıldı.

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18/07/2022 13:20