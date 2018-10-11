Mevsim Geçişlerinde Beslenmeye Dikkat!

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda mevsim geçişlerinde nasıl beslenilmesi gerektiğine dikkat çekti. Denizgil, vücudumuzu enfeksiyonlardan korumak için beslenmenin önemli olduğunu vurguladı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Mevsim geçişlerinde genellikle kendimizi yorgun, halsiz ve isteksiz hissederiz. Hastalıklara yakalanma olasılığının en yüksek olduğu zamanlardır. Vücudumuzu enfeksiyonlardan korumak için beslenmemize çok dikkat etmeliyiz.

Yeterli ve dengeli beslenin

Hastalıklara karşı savunma sistemi, protein ve enerji bakımından yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda zayıflar. Karbonhidrat, protein ve yağdan dengeli, lif içeriği yüksek bir programla beslenmek bağışıklık gücünüzü arttırır. Kurubaklagiller hem protein, hem lif hem de savunma sistemi için önemli minerallerden biri olan demir açısından zengindir. Haftada en az 2 defa kurubaklagil tüketilmelidir.

Vücut direncini arttırmak için antioksidan olarak da görev yapan A, C, E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin bunun yanı sıra omega – 3 ve omega – 9 yağ asitlerinden yeteri kadar almak gerekir.

Antioksidan Kaynakları:

A vitamini; Yumurta, süt, balık, havuç, kayısı gibi sarı, domates gibi turuncu ve ıspanak, brokoli, kabak gibi yeşil sebze ve meyvelerde bulunur.

C vitamin: Limon,portakal, mandalina gibi turunçgiller, kuşburnu, domates, lahana,patates ile ıspanak, marul,yeşil biber gibi yeşil yapraklı sebzeler.

E vitamini; yeşil yapraklı bitkiler, yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağlar, sert kabuklu meyveler (fındık, ceviz, badem vb.) tahıl taneleri ve kuru baklagillerdir.

Selenyum; Deniz ürünleri, mantar,yumurta, tam tahıllar sarımsak, soğan, karaciğer,böbrek ve diğer etler.

Çinko; Et, karaciğer, yumurta, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, kurubaklagiller, yağlı tohumlar ve tahıllar çinko kaynaklarıdır.

Magnezyum; Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, muz, avokado, fındık, ceviz ve kabak çekirdeği.

Omega 3; Yağlı balıklar olan somon, ringa, sardalye, ton, uskumru, yağlı tohumlar olan ceviz, badem, soya filizi, nohut, keten tohumu, kuş üzümü ve yeşil yapraklı sebzeler.

Omega 9; Zeytinyağı, badem, ceviz, avakado.

Su içme alışkanlığı kazanın

Sonbaharda hava sıcaklığının azalması ile birlikte susuzluk hissi daha az yaşanabilir ve yeterli miktarda yani günde en az 2-2.5 lt sıvı tüketimine özen gösterilmelidir. Yeterli sıvı alımı, yorgunlukla baş etme ve mevsim değişikliklerine bağlı kabızlık sorununu da çözmeye yardımcı olur. Susamadan su içmek alışkanlık haline getirilmelidir.

İyi bir uyku ile güne enerjik başlayın

Uyku saatlerinizin düzensiz ve belirsiz olması sonbahar yorgunluğunun bir nedeni olabilir. Güne enerjik başlamak ve öyle devam etmek için uyku saatleriniz düzenli olmalıdır. Günde 6-8 saat uyumaya özen gösterin.

Yorgunluğa Karşı Fiziksel Aktivite

Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla birlikte ne yazık ki fiziksel aktivite azalabilmektedir. Ancak yorgunluğa karşı gelmek istiyorsanız Haftada en az 3-4 gün 45-50 dakika boyunca spor yapılması gerekmektedir.