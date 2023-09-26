Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için vücut direncinizi korumaya dikkat edin

Doktor muayenesinden laboratuvar hizmetlerine, evde bakımdan fizik tedavi ve rehabilitasyona, ihtiyaç duyduğunuz tüm sağlık hizmetlerini ayağınıza getiren Bir Adım Sağlık’ın CEO'su Uzm. Hemş. Ayşe Şengel, mevsim geçişlerinde daha sık görülen viral hastalıklardan korunmanın yolunun bağışıklığı güçlü tutmaktan geçtiğini söylüyor. Şengel, “Kişide vücut kırgınlığı ve kas ağrısı ile birlikte 39-40 dereceyi bulan yüksek ateş, titreme, üşüme, boğaz ağrısı, öksürük, balgam gibi şikayetler de varsa mutlaka doktora danışılmalı” diyor.

Mevsim geçişlerinde gün içinde yaşanan sıcaklık farkları, beslenmemizdeki değişimler, okulların açılması gibi birçok faktör hastalıklara davetiye çıkarıyor. Soğuk algınlığı, grip, farenjit, bronşit ve benzeri hastalıklar mevsim geçişlerinde daha sık görülüyor. Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmanın bağışıklık sistemini güçlü tutmada en önemli unsur olduğunu hatırlatan Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hemş. Ayşe Şengel, kişide vücut kırgınlığı ve kas ağrısı ile birlikte 39-40 dereceyi bulan yüksek ateş, titreme, üşüme, boğaz ağrısı, öksürük, balgam gibi şikayetler de varsa mutlaka doktora başvurmak gerektiğinin de altını çiziyor.

Bir Adım Sağlık CEO’su Şengel, bu dönemde özellikle 65 yaş üzerindekiler, bebekler, çocuklar ve hamileler, kanser hastaları, şeker ve kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerin yüksek risk altında olduğunu belirtiyor. “Vücut direncinizi korumak için dengeli ve sağlıklı beslenmeye, bol su tüketmeye dikkat edin. Düzenli uyuyun, vitamin desteklerinden faydalanın” diyen Şengel, risk grubundaki kişilerin grip aşısı olmasının da önemli olduğunu söylüyor. Sağlığınızı korumak için Bir Adım Sağlık ile hekim kontrolünde bağışıklık güçlendirici ya da tedavi edici serum hizmetinden ev konforunda yararlanılabileceğine dikkat çeken Şengel, mevsim geçişlerinde hasta olmamak için önerilerini ise şöyle sıralıyor:

Düzenli spor yapın.

Bol sıvı tüketerek sağlıklı beslenmeye dikkat edin.

Uyku kalitesine önem vererek yeterli uyumaya özen gösterin.

Hijyene dikkat edin, ellerinizi sık sık yıkayın. Çevrenizde hasta birisi varsa, kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanın.

Sigara ve alkolden uzak durun.

Vitamin ve mineral seviyesinizi kontrol ettirin, gerekirse hekim önerisiyle takviye kullanın.

Evinizi, çalıştığınız ortamı sık sık havalandırın.

Klima kullanımına dikkat edin. Klima kullanırken ısıyı bir anda düşürmek yerine ısıyı aşamalı olarak azaltın. Mümkünse uyurken klimayı kapatın.