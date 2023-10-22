Mevsim geçişlerinde hastalıktan korunmak için 5 öneri

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEK

Özellikle mevsim geçişlerinde beslenme şeklinize dikkat etmeniz gerekir. Tam tahılları, karbonhidratı, proteini ve yağı dengeli bir şekilde tüketmek; taze mevsim sebze ve meyvelerini beslenme programımıza dahil etmek bağışıklık sistemi sağlığı açısından önemlidir.

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BOL SU TÜKETMEK

Mevsim geçişlerinde vücudumuz ödem tutmaya daha yatkın bir hal alır. Bunu engellemek ve hastalıklardan korunmak içinse bol bol su tüketmek gerekir.

YETERİ KADAR UYUMAK

Yeteri kadar uyuyamadığınızda konsantrasyon problemleri ortaya çıkabilir, verim düşebilir ve bağışıklık sisteminin zayıflayabilir. Bu nedenle en az 8 saat uyumak bağışıklık sisteminiz için önemlidir.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK

Fiziksel ve zihinsel sağlık için düzenli egzersiz önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur, bağışıklık sistemi sağlığını destekler ve bakterilerle savaşmayı sağlar.

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN

Öksürürken, hapşırırken ağız ve burnunuzu kapatın, ellerinizi sıkça yıkayın. Çünkü hastalıkların bir çoğu el temasıyla bulaşabilir.