Mevsim geçişlerinde hastalıktan korunmak için 5 öneri
Mevsim geçişleriyle birlikte hastalıklar artabilir. Bu nedenle bu zamanlarda daha dikkatli olmak gerekir. İşte mevsim geçişlerinde hasta olmamak için yapmanız gerekenler...
22/10/2023
SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEK
Özellikle mevsim geçişlerinde beslenme şeklinize dikkat etmeniz gerekir. Tam tahılları, karbonhidratı, proteini ve yağı dengeli bir şekilde tüketmek; taze mevsim sebze ve meyvelerini beslenme programımıza dahil etmek bağışıklık sistemi sağlığı açısından önemlidir.
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BOL SU TÜKETMEK
Mevsim geçişlerinde vücudumuz ödem tutmaya daha yatkın bir hal alır. Bunu engellemek ve hastalıklardan korunmak içinse bol bol su tüketmek gerekir.
YETERİ KADAR UYUMAK
Yeteri kadar uyuyamadığınızda konsantrasyon problemleri ortaya çıkabilir, verim düşebilir ve bağışıklık sisteminin zayıflayabilir. Bu nedenle en az 8 saat uyumak bağışıklık sisteminiz için önemlidir.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK
Fiziksel ve zihinsel sağlık için düzenli egzersiz önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur, bağışıklık sistemi sağlığını destekler ve bakterilerle savaşmayı sağlar.
ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN
Öksürürken, hapşırırken ağız ve burnunuzu kapatın, ellerinizi sıkça yıkayın. Çünkü hastalıkların bir çoğu el temasıyla bulaşabilir.