Kahve ve Çay Tüketimine Dikkat!

Mevsim Değişikliklerinde Nasıl Beslenmeliyiz? Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda mevsim geçişlerinde sağlıklı beslenmenin püf noktalarını yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Mevsim geçişleri vücudumuzda birçok değişikliğe sebebiyet verebilir. Bunlar arasında kendimizi genellikle halsiz hissederiz, hava sıcaklıklarının düşmesi ve gece süresinin uzamasının da etkisiyle hareketlerimizin azalması, beslenme şekillerinde yaşanan değişimler yer alabilmektedir.

İyi bir kahvaltı ile güne başlamak hem direncinizi koruyacak hem kilo kontrolünde size yardımcı olacak hem de metabolizma hızınızın yavaşlamasını engelleyecektir. Metabolizmanızı iyi çalışır duruma getirmek için mutlaka güne kahvaltı yaparak başlamanız gerekmektedir.

Mevsim geçişlerinde beslenme konusunda mevsiminin meyve ve sebzelerini tüketilmesi son derece önemlidir.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız besinlerde vücut bulan vitaminlerden faydalanmalısınız. Beslenmenizde özellikle A,C ve E vitaminlerine yer vererek antioksidan alımını arttırmak ve hastalıklara karşı korunmak elinizde. Bu da daha fazla yeşil yapraklı sebze, sarımsak, soğan, sivri biber, limon, turunçgiller, kivi, elma, sağlıklı yağlar (zeytinyağı, ceviz içi, çiğ fındık, çiğ badem, avokado gibi).

Lif tüketimini dengeleyebilmek için kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri, sebze ve taze/kuru meyveler tüketilmelidir.

Çinko ve Selenyum mineralleri başa olmak üzere yeterli mineral alımı da hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bunun için ise taze balık, çiğ kuruyemişler, kurubaklagiller tüketilmeli.

Kahve, çay gibi vücutta su kaybına sebep olan ve diğer kafein içerikli içecekler yerine rahatlatıcı etkileri olan bitki çayları içmeliyiz.

Vücudumuzun ihtiyacı olan suyu ihmal etmeyip düzenli ve yeterli şekilde mutlaka tüketmeliyiz.

Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla birlikte ne yazık ki fiziksel aktivite azalabilmektedir. Ancak bahar yorgunluğuna karşı gelmek istiyorsanız size uygun belirlenen aktivite hedeflerinizi gerçekleştirin

21/09/2019 09:40