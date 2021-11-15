Mevsim geçişlerinde saç dökülmesi nasıl önlenir?

Mevsim geçişleri çoğumuzun saçında kırılmalar, kopmalar ve zayıflık olarak kendini gösterir. Mevsim geçişlerinden saçtaki yaşanacak yıpranmalara karşı önlem almak kaçınılmazdır. Peki, saç dökülmesinin önüne geçmek için neler yapılmalı?

Mevsim geçişlerinde yaşadığımız hava değişimleri vücudumuzda birçok değişikliğe sebep oluyor. Genetik faktörlerden strese, düzensiz beslenmeden hormonal değişimlere kadar pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilen sorunlardan bir tanesi olan saç dökülmesi de mevsim geçişlerinde kendini gösteriyor. Özellikle kış mevsimine geçerken saç problemi yaşayan kişiler de uzmanlara başvuruyor.

Mevsim geçişlerinde kadın erkek demeden birçok kişide saç dökülme problemi yaşanıyor. Ruhsal ve bedensel değişime bağlı olarak da gelişebilen dökülmeler, kişilerin depresyona girmesine de sebep oluyor. Bu kapsamda mevsim değişikliklerinde saç dökülmesinden korkulmaması gerektiğinin altını çizen Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural ‘’Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dışarıdaki kuru hava, saç derisiyle temas ederek, nemi hapsediyor. Kuruyan saç derisi de zamanla dökülmeye başlıyor. Ancak günde 100 adet saç telinin dökülmesi gayet normal bir durum. Özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri yüzde 50 oranında artabiliyor. Ancak dökülmeler uzun bir süre devam ediyorsa, bu kalıcı saç dökülmesinin belirtisi olabilir. Uzun süren dökülmelerde önlem alınması gerekiyor’’ diye belirtti.

“Mevsim değişikliklerinde saç dökülmeleri maksimum 2 hafta boyunca devam ediyor”

Vücudumuzda yaşanan birçok değişim saçlarımızı da etkiliyor. Vitamin eksikliği, hormonal değişimler, duygu durum bozuklukları gibi etkenlerin yanı sıra mevsimsel değişimlerde saç yapısının bozulmasına sebep oluyor. Ancak hava değişikliklerine bağlı olarak dökülen saç tellerinin, 2 haftayı geçtiğinde önlem alınması gerektiğini belirten Medikal Direktör Berkant Dural "Saç dökülmelerinin birçok farklı sebebi bulunuyor. Özellikle kuru ve nemsiz saçlar dökülmeye eğilim gösteriyor. Ancak mevsim değişikliklerinde saç dökülmeleri maksimum 2 hafta boyunca devam ediyor. Eğer dökülmeler uzun süreli olarak devam ediyorsa mutlaka uzmana başvurmak gerekiyor. Erken dönemde saç dökülmesinin önüne geçerek, süreci yavaşlatabiliriz. Tabi bu süreçte kullandığımız ilaçları, besinleri, dökülmeyi tetikleyecek faktörleri göz önünde bulundurmak gerekiyor" dedi.

Saçın kalitesini arttırmak için bu önerilere uyun!

Günümüzde birçok kişi saç dökülme şikâyetiyle uzmanlara başvuruyor. Psikolojik olarak da insanı etkileyen bu durumun düzenli tedavi şekilleri ile önüne geçilebiliyor. Kalıcı saç kayıplarının önlemek için öneride bulunan Dural ‘’Saç sağlığı için gerekli vitamin ve minerallerin vücutta bulunmaması dökülmeye sebebiyet veriyor. Kimi zaman çeşitli besin takviyesi, şampuanlar ya da bakım kürleri ile önüne geçilse de bazı kişilerde kalıcı dökülmeler meydana geliyor. Stresten uzak durmak, dengeli beslenmek, bol su içmek, saç diplerine masaj yapmak, doğru ürünleri kullanmak ve aşırı sıcak ya da soğuk suyla saçı yıkamamak saç kalitesini arttıran faktörlerin başında geliyor’’ dedi.

Saç mezoterapisi, dökülen ve zayıflayan saçlar için ideal yöntem

Çeşitli tedaviler ile sağlıklı kıl köklerine ulaşılabileceğinin altını çizen Berkant Dural ‘’Saç mezoterapisi ile saç köklerini besleyen vitamin, mineral gibi bileşenlerin saç köküne yerleşmesini sağlıyoruz. Bu yöntem saç dökülmesinin yanı sıra incelen saç telini kalınlaşmasına, canlı ve parlak görünüme kavuşturmayı da destekleyici bir tedavi yöntemidir. Cerrahi bir yöntem olmadığı için saç yapısından memnun olmayan birçok kişi de saç mezoterapisine başvuruyor. Güçsüz kıl köklerine enjekte edilen vitamin ve mineraller sayesinde ortalama 4-8 hafta içerisinde yeni kıl kökleri çıkmaya başlıyor. Böylelikle dökülen ve zayıflayan saç için en ideal yöntem olan saç mezoterapisi birçok kişi tarafından tercih sebebini oluşturuyor’’ diye belirtti.

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15/11/2021 19:08