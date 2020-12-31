Mevsimlik işçilerin sözleşmeleri uzatıldı

Başbakan Ersan Saner, Covid-19 salgını nedeniyle devlette istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını açıkladı.

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31/12/2020

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Mevsimlik işçilerin sözleşmeleri uzatıldı

Başbakan Ersan Saner, Covid-19 salgını nedeniyle devlette istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını açıkladı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, hükümetin göreve geldikten sonra acil olarak halletmesi gereken sorunlardan birini daha bugün itibarıyla geride bıraktığını kaydetti. 
Saner, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında devlette mevsimlik işçi olarak istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin ilgili bakanlıklardan gelen talepler ve yapılan çalışmalar sonucu haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti. 

31/12/2020 15:24
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TAGS: ersan saner, ulusal birlik partisi
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