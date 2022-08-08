Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı

Türkiye, Samsun - Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında bir trafik kazası meydana geldi.

Fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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08/08/2022 10:16