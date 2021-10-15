Meydan İtfaiye Şubesi ARFF Memurları İstanbul ISAF FUARI'NDA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesi Şubelerinden Meydan İtfaiye Şubesi, personellerinin mesleki eğitim ve Arge çalışması için 5 personelini Arama Kurtarma ve Yangın fuarına gönderdi.

Son teknoloji ürünlerin yer aldığı fuarda ufuk zenginliği artırılırken, ülkemize uçuş gerçekleştiren uçakların güvenli şekilde iniş kalkışları da bu sayede katılımlarla güvence altına alınıyor.

Temel görevleri havalimanları ve yakın çevresinde meydana gelebilecek uçak kaza kırım ve yangınlarına müdahalede bulunarak 'hayat kurtarmak' olan Meydan İtfaiye Memurları, havalimanı bina ve tesislerde çıkabilecek yangınlara kısa süre içerisinde müdahale ederek maddi, manevi kayıpları önlemek, bu kayıpları asgari seviyeye indirmekle de sorumlu. Türkiye’de özel eğitimlerden geçen Arff Birimi, ‘Gökyüzündeki Huzurun Yerdeki Güvenceleri’ olarak nitelendiriliyor.

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15/10/2021 12:28