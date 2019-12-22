Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralı

Gazimağusa Fevzi Çakmak Bulvarı’nda bu sabah 03.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Tağmaç Turhallı RR 817 plakalı aracı ile dikkatsizce Anıt Çemberi’nden Fevzi Çakmak Bulvarına giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Anayolda yalpalayan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ardından ters şekilde durdu.

Kaza sonucu Tağmaç Turhallı ve araçta yolcu olarak bulunan Hasan Murat Koca yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

22/12/2019 11:59