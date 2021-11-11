Meyrem Ceren Kırma'nın kan ve doku örnekleri alındı

KKTC’de Covid-19’un en genç kaybı olan 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kırma’nın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yatılı tedavi gören 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Kırma’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Meryem Ceren Kırma’nın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Meryem Ceren Kırma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle önceki gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servise başvurmuş, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine de Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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11/11/2021 13:34