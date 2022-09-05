Meyve ve sebze kabuklarını değerlendireceğiniz 17 yöntem

Günlük beslenme listesinin olmazsa olmazları arasında yer alan sebze ve meyvelerin artan kabuklarını çöpe atmak yerine çok faydalı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Vitaminlerle dolu sebze ve meyve kabuklarının değerlendirmenin 17 yolu...

Turunçgil, patates, avokado kabuklarından birçok köklere hatta peynirin dış kısmına kadar bir çok kabuktan faydalanabilirsiniz.

1. Yağlı yüzeyleri temizlemek için: Limon mutfakta en büyük temizleme silahlarından biridir. Yağlanan bölgeye tuz veya karbonat serpin ve limon kabuğuyla ovun. (Mermer gibi hassas yüzeylerde limon kullanırken dikkatli olun.)

2. Cezve ve çaydanlık parlatın: Cezve ve çaydanlıklarınızın içine temizleme için tuz ve limon kabuklarını bir tencereye koyun. Kaynatın ve bu suyla çaydanlık ve cezvelerini yıkayın. İçleri ve dışlarının ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

3. Su ısıtıcısını temizleyin: Su ısıtıcıları veya çaydanlıklarda bir süre sonra içlerinde kireç birikir. Bunu gidermek için ısıtıcının veya çaydanlığın içine su koyun ve içine bir avuç limon kabuğu atın. Kaynatın. Sonra altını kapatın ve bir saat kadar bekletin ardından durulayın. Kirecin gittiğini göreceksiniz.

4. Boya kumaşı: Örneğin nar kabuğu mükemmel renk veren bir malzemedir. Kumaşı kaplayacak kadar sıcak suyu çelik tencereye doldurun. İçine nar kabuklarını atın. Bir gece kabukları suyun içinde bekletin. Ertesi gün kabukları çıkarın ve suyu yeniden kaynatın. Su sıcakken kumaşı içine koyun ve bir gece bekletin. Ertesi gün kumaşı soğuk suda durulayın.

5. Turunçgil ekstraktı tozu yapın : Elinizde bulunan tüm turunçgil kabuklarını iki kağıt havlu içinde bir kaç gün kurutun. İsterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz. Ardından blenderin içinde toz haline getirin. Temiz bir kavanozda bu tozu saklayabilirsiniz.

6. Turunçgil şekeri yapın : Turunçgil ekstraktı tozu yapın ve şeker ilave edin. Ya da yeni turunçgil kabukları varsa, üzerine şeker ilave edin. Kabuktaki yağ, bir süre sonra şekeri emecektir.

7. Limon biberi yapın: Limon özü tozunu taze kırılmış çekilmiş biberle karıştırın.

8. limon kabuğu rendesi: Limonları, portakalları veya greyfurtun suyunu sıktıktan sonra kalan kabuklarını acil kullanmayacaksanız kurutabilir veya dondurabilirsiniz. Rende olarak saklayacaksanız beyaz kısımlarını kullanmayın çünkü acı olabilir. Rendeleme yaptıktan sonra buzlukta rahatlıkla saklayabilirsiniz.

9. Turunçgil zeytinyağı yapın: Turunçgil kabuklarını bir kavanoza koyun ve üzerine yağ ilave edin. 6 saat dinlendikten sonra yağı başka bir kaba alabilirsiniz. Turnçgillerin tüm esansı yağa geçecektir.

10. Patates cipsini yapın: Patates kabuklarını limon suyu ve zeytinyağı ile eşit şekilde kaplamak için karıştırın. Patates kabuklarını bir fırın tepsisine yayın. yaklaşık 10 dakika 400 derecede pişirin.

11. Sebze suyu hazırlayın: Sebze suyu elde etmek için patates kabukları, soğan kabukları, pırasa uçları veya havuç derilerini suda kaynatın. Bu suyun için istediğiniz sebzeleri atabilirsiniz. Soğutun ve buzluğunuzda saklayın. İstediğiniz çorbaya sebze suyu olarak ilave edin.

12. Çorbalar için peynir kabukları: Kaşyar peynirin sert kısımlarını çorbalarınız için rendeleyerek saklayabilirsiniz.

13. Kahverengi şekeri yumuşak tutun: Kahverengi şeker bir süre beklerse sertleşir. Sertleşmesini önlemek için içine limon kabuğu koyarsanız şekeri nemli ve esnek tutar.

14. Muz kabuklarından peeling: Muz kabuklarının etli tarafına şeker serpin ve vücudunuza peeling uygulayın. Sonra duşta durulanın.

15. Yüzünüzü tazeleyin : Bir cilt toniği için yüzünüze portakal veya greyfurt kabuğu sürün. Gözlerinizin yanmamasına dikkat edin. Sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

16. Nemlendirin: Zengin bir nemlendirici için avokado kabuğunun etli kısmını yüzünüze sürün.

17. Gözlerinizi rahatlatın: Patates kabuklarını göz çevrenize koyun. Gözlerinizdeki şişliği hemen alacaktır. Kabukların nemli kısmını 15 dakika göz çevresinde tutmanız yeterli olacaktır.

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05/09/2022 20:57