Meyve ve sebzeler hangi yöntemle nasıl yıkanmalı?

Doç. Dr. Seda Genç, meyve sebze üretiminde kullanılan tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekerek, yetiştiği topraklardan türlü yollar kat ederek soframıza gelen meyve ve sebzelerin sağlığımız açısından nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattı.

Tarımsal ürün verimliliğini arttırmak için günümüzde pestisit adı verilen kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçları yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu kimyasal ilaçlar meyve ve sebzeler aracılığıyla insanlara geçerek insan sağlığını tehdit ediyor.

Bu pestisitler sinir sisteminden solunum sistemine kadar birçok olumsuz etki oluşturuyor, kanser ve dolaşım sistemi hastalıklarının oluşma riskini artırdıkları biliniyor. Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerden pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak büyük önem taşımakta.

Sebze ve meyveleri temizlemek için sirkeli su ile yıkamak çok uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Yıkama suyuna sirke ilave etmenin temel amacı; asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğunun aktif maddesi asidik koşullarda daha kararlı hale gelmektedir. Bu da yetersiz bir yıkama nedeniyle bu tür ilaçlar gıdadan uzaklaştırılamayıp vücuda alınırsa olası zararlı etkilerinin çok daha uzun süreler boyunca sürdürmelerini sağlanması, demektir.

Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığı bilinmediği için sirkeli suyla yıkanmamaları gerekir. Sebze ve meyveleri tamamen tarım ilacından arındırmak mümkün olmasa da bol duru suyla yıkayıp özellikle yeşillikleri suda bekletmek, en doğru temizleme şeklidir.

Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamak yerine bol su ile yıkamanın tercih edilmesi gerekiyor. Bunun yanında pestisitlerin içerdiği aktif zehirli bileşiklerinin alkali sularda çok daha hızlı bozulduklarının bilinmesi nedeniyle yıkama suyunun içine yemek sodası eklenmesi de önerilmekte. Ancak sodalı su ile yıkamanın her ne kadar pestisitlerin parçalanmasını hızlandırdığı ve olumlu bir etkisi olduğu kabul edilse de bu ilaçların zararlı etkilerini tamamen ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değil.

Zirai ilaçların zararlı etkilerinden korunmak için kullanılabilecek diğer bir etkin yöntem de insan sağlığını tehdit etmeyen zirai mücadele yöntemleri kullanılarak yetiştirilen, tercihen organik, iyi üretim uygulamaları sertifikalı sebze ve meyvelerin tüketilmesidir.

Ancak, günümüz koşullarında organik belgeli ürünleri bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkamak yerine, ılık suda bekletip sonrasında bol su ile durulamanın en uygun yöntem olduğu görülmekte.

Bunun yanında, bilinçli tüketiciler olarak zararlı kimyasallar içermeyen, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilmiş güvenilir ürünleri talep etmek kısa vadede olmasa da orta vadede bu ürünlerin uygun koşullarda pazarda bulunabilir olmasının yolunu açacaktır.

11/11/2019 10:18