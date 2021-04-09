'Meyve ve sebzeyi karbonatlı su ile yıkayın'

Sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için uygulanan "pestisit", yanlış ve bilinçsiz kullanıldığı takdirde hem çiftçiler hem toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

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09/04/2021

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'Meyve ve sebzeyi karbonatlı su ile yıkayın'

“Pestisit”, sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için kullanılan madde veya maddelerden oluşan karışımlara deniyor.

Organik ürünlerde de zaman zaman pestisit görülebildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Negin Azarabadi, “Yapılan bilimsel çalışmalarda organik ürünlerde bile bazı pestisit kalıntılarına rastlanıyor. EPA’ya (Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı) göre pestisitler; yabani otlar, böcekler, sivrisinekler, keneler, sıçanlar, fareler gibi zararlıları ve hastalık taşıyıcıları kontrol etmek amacı ile tarım uygulamalarında sıkça kullanılan kimyasal bileşikler.  Ancak yine bilimsel çalışmalara göre, pestisitlerin doğum kusurları, sinir hasarı ve kanser gibi sağlık sorunlarına da neden olabileceği tespit edilmiş. Bu nedenle meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce etkili bir şekilde yıkanması önemli” ifadelerini kullandı.

TUZLU SU ÇÖZELTİSİ, SADE SUDAN DAHA ETKİLİ

Ürünlerin yıkanmasında kullanılan dezenfektanların su kadar etkili olmadığını ifade eden Dr. Azarabadi sözlerini şöyle dürdürdü:

2007de yapılan bir çalışmada sebzeler sirke, tuzlu su çözeltisi ve sade su ile 20 dakika boyunca yakıp, 4 yaygın böcek ilacının kalıntıları araştırılıyor. Elde edilen verilere göre %10’luk tuzlu su çözeltisinin sade suya oranla daha etkili olduğu tespit ediliyor. Karbonat su çözeltisi ile 12-15 dakika yıkanan elmalarda hem yüzeydeki hem de elma kabuğunun altındaki pestisit kalıntılarına rastlanmıyor. Pestisitlerin sağlık üzerine olan olumsuz etkileri nedeni ile meyve ve sebzelerin efektif bir şekilde yıkanması oldukça önemli. Bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak meyve ve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması pestisitlerden arındırmada en etki yöntemlerdendir. (DHA)

09/04/2021 11:41
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TAGS: Meyve, sebze, karbonatlı su
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