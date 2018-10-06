Meyveleri uzun ömürlü tutmanın sırları

Temel besin ve doğal vitamin kaynaklarından olan meyveler, üretimden tüketime bir dizi süreçten geçiyor. Bu süreçler arasında saklama ve tazeliği koruma da son derece önemli. Meyvelerinizi saklarken nelere dikkat etmeli ve hangi hatalardan kaçınmalısınız?

Meyveleri ve aynı zamanda sebzelerin tüketiminden önce temizlenmesi çok önemli. Ancak bu zamanlamayı iyi ayarlamak gerekiyor. Meyvelerinizin ilk günkü gibi taze kalmasını istiyorsanız her zaman tüketmeden kısa bir zaman önce yıkayın. Eğer tüketmeyecekseniz, meyvelerinizi kuru bir şekilde ve hava alabilen saklama kapları içerisinde muhafaza edin.

Her meyvenin kendine has özelliği ve raf ömrü bulunuyor. Bu nedenle meyvelerinizi buzdolabına yerleştirirken aynı bir torba ya da kapta değil ayrı bölümlerde saklayın. Etil gaz üreten meyveler, yanındaki ürünü de bozabiliyor.

Üzüm, böğürtlen, çilek ve dut gibi meyveleri yıkarken soğuk yerine sıcak su kullanın. Termoterapi adı verilen bu yöntem sayesinde daha hassas, bozulmaya müsait ve raf ömrü kısa olan bu meyveleri hem taze bir şekilde tüketebilir hem de daha uzun süre saklayabilirsiniz.

Eğer aldığınız muzlar, olgunlaşmış ise bu meyveyi buzdolabında saklamak sanılanın aksine meyvenin yapısına ciddi zarar veriyor. Çünkü soğuk hava, muzun içerisindeki moleküllerin bozulmasına neden oluyor. Oda sıcaklığında saklamak bu meyvenin daha sağlıklı ve lezzetli kalmasını sağlayacaktır.

Meyvelerinizi saklarken tamamen kapalı ya da örtülü saklama ürünleri kullanmamaya özen gösterin. Hava ile temas etmeyen meyvenin daha çabuk bozulduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle file şeklinde torbalar ya da delikli saklama kapları kullanmaya özen gösterin.

Kayısı, şeftali, çilek gibi yumuşak kabuklu meyvelerinizi buzdolabında saklamadan önce sirkeli suda yıkamanız, daha uzun süreli raf ömrü elde edilmesini sağlar. Yıkama işleminden sonra meyveleri kurulamaya da dikkat edin. Bu yöntem sayesinde raf ömrü 10 güne kadar uzayacaktır.

Özellikle elma, armut, portakal gibi meyveleri tüketmeyecekseniz ve fazla aldıysanız yıkayıp kuruladıktan sonra dondurabilir ve daha sonra yine taze bir şekilde tüketebilirsiniz.