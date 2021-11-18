Mezarlıktan cesedin çalınmadığı ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ta adı geçmişte uyuşturucu davasına karışan ve şu an koruma programında bulunan tanığın annesinin Lefkoşa Rum kesimine bağlı Anthupoli’deki Maronit mezarlığındaki mezarının açıldığı ancak cesedin çalınmadığı ortaya çıktı.

Alithia ve diğer gazeteler, mezarı kazanların derinde olması nedeniyle cesede ulaşmayı başaramadığını yazdı.

Olaya karışan kişi veya kişilerin izlerini belli etmemek için hareket ettikleri noktalara kireç döktüklerini yazan gazete, polisin de yaptığı araştırma sonucunda herhangi bir DNA örneğine rastlamadığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi fail ya da faillerin mezarlığı 2.2 metre kazdıktan sonra bıraktığını ancak tabutun 2.6 metre derinlikte olduğunu yazdı.

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18/11/2021 13:46