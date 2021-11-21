Mezun Gençlerimizin yüzde 68.85'i üniversitede

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2021- 2022 öğretim yılında KKTC liselerinden mezun gençlerimizin %68.85'i üniversitede okumayı tercih ettiğini açıkladı

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler'in paylaşımı şu şekilde:

KKTC liselerinden geçen yıl mezun olan 3005 öğrencimizden 2069'u üniversitede okumayı tercih etti. Bu da bize mezun olan gençlerimizin % 68, 85'inin üniversitede okuması anlamına geliyor.

Mezun olan gençlerimizden 1629 kişisi KKTC'de, 273'ü TC'de, 169 kişisi de 3. ülkelerdeki üniversitelerde eğitim hayatına devam etme kararı aldı.

İlk kez KKTC liselerinden mezun olan gençlerimizin sayısının 3000'in üzerine çıktığına tanıklık ettim. Çağ nüfusunun artışının en belirgin verilerinden bir tanesi...

3. Ülkelerdeki üniversiteleri 167 öğrenci yerleşti...

3. Ülkelerdeki üniversitelere yerleşen öğrenci sayısını incelediğimizde ingiltere'ye yılda yaklaşık 120 öğrenci giderken geçen yıl bu rakam Brexit'in de etkisiyle 59 öğrenci olarak tamamlandı. Özellikle öğrencilerimizin Hollanda'daki üniversitelere yönelisi 50 öğrenci olarak ortaya çıktı. ABD, İtalya, ispanya, Romanya'yı tercih eden öğrencilerimiz de var.

Tabii ki herşeyden önce öğrencilerimiz kaliteli, nitelikli ve istendik davranışları kazanmasına yönelik eğitim anlamları en büyük temennim...

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21/11/2021 17:08