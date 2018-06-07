Mezunlara yakışmadı

20 Temmuz Fen Lisesi’nden mezun olan bir grup genç okula zarar verdi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin ulaştığı bilgiye göre bir grup öğrenci mezun olduktan sonra okulun sınıflarına zarar verdi. 12 D sınıfından bir grup öğrenci bir sınıfta bulunan dolabın kapaklarını sökerek içerisinde bulunan kitapları yırttı, bazı sandalyeleri kırdı. Öğrenilen bilgiye göre öğrenciler olayın ardından “biz onarmıştık o yüzden kırdık, bizden sonra gelenler de onarsın” dedi. Olayın üzerine okul müdürü Fatin Zorlu Ramiz duruma tepki gösterdi. Okul yönetiminin olayla ilgili adli soruşturma açılması için girişimlere başladığı öğrenilirken zararın veliler tarafından ödenmesinin talep edildiği kaydedildi.