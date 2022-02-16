MGA Başkent’den mutlu döndü:27-23

Hentbolda büyük erkekler liginde üçüncü hafta dün akşam oynanan Alayköy MGA karşılaşması ile start aldı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı 27-23 kazanan MGA, Başkent’den Mağusa’ya galibiyetle dönmüş oldu. İlk devresi 10-9 Alayköy üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada ikinci yarıda ortaya daha etkili bir performans koyan MGA takımı sahadan 27-23 galibiyetle ayrıldı. MGA takımında Deniz Mutlu kaydettiği 8 golle takımına en fazla katkıyı sağlayan oyuncu oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

Bu habere tepkiniz:



16/02/2022 09:36