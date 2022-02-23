MGA başladı! UKÜ bitirdi:33-34
Hentbol büyük erkeklerde dördüncü hafta MGA – UKÜ karşılaşması ile başladı
23/02/2022
Dördüncü haftanın açılış karşılaşmasında Mağusa Arena’da MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli giden karşılaşmayı konuk UKÜ takımı 34-33 kazanarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu.
İlk devresini ev sahibi MGA’nın 19-18 önde kapattığı karşılaşmada gülen taraf 34-33’lük skorla konuk UKÜ takımı oldu. UKÜ’de Fatih 15 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, MGA’da Hüseyin 9 golle maçı tamamladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV