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MGA başladı! UKÜ bitirdi:33-34

Hentbol büyük erkeklerde dördüncü hafta MGA – UKÜ karşılaşması ile başladı

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23/02/2022

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MGA başladı! UKÜ bitirdi:33-34

Dördüncü haftanın açılış karşılaşmasında Mağusa Arena’da MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli giden karşılaşmayı konuk UKÜ takımı 34-33 kazanarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu.

İlk devresini ev sahibi MGA’nın 19-18 önde kapattığı karşılaşmada gülen taraf 34-33’lük skorla konuk UKÜ takımı oldu. UKÜ’de Fatih 15 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, MGA’da Hüseyin 9 golle maçı tamamladı.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

23/02/2022 09:28
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TAGS: Mağusa Arena
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