MGA emin adımlarla

Hentbol U18 erkeklerde haftanın kapanış mücadelesi Necati Taşkın Spor Salonunda oynandı. Yükseliş ve MGA takımlarının karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf MGA oldu. Yükseliş karşısında maçın ilk devresini 17-13 önde kapatan MGA, ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek sahadan 36-26 galibiyetle ayrıldı. MGA’da Ömer Daş ve Kubilay kaydettikleri 12’şer golle takımlarını sırtlayan isimler oldu

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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13/11/2021 19:23