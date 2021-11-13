MGA emin adımlarla
Hentbol U18 erkeklerde MGA, Yükseliş’i mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti
13/11/2021
Hentbol U18 erkeklerde haftanın kapanış mücadelesi Necati Taşkın Spor Salonunda oynandı. Yükseliş ve MGA takımlarının karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf MGA oldu. Yükseliş karşısında maçın ilk devresini 17-13 önde kapatan MGA, ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek sahadan 36-26 galibiyetle ayrıldı. MGA’da Ömer Daş ve Kubilay kaydettikleri 12’şer golle takımlarını sırtlayan isimler oldu
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV