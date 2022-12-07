MGA rahat kazandı: 33-18

Hentbol’da DEM’S U18 ligine dün akşam erkekler mücadelesi ile devam edildi. Mağusa’da oynanan karşılaşmada MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan MGA ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 15-9 önde kapatırken, ikinci yarıda da etkili oyununu devam ettiren ev sahibi takım sahadan 33-18 galip ayrılarak haftayı kayıpsız kapatan taraf oldu. MGA’da Emre maçı 11 golle tamamlayarak takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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07/12/2022 09:22