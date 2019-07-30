MGK bugün toplanıyor...Gündem Doğu Akdeniz...

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00’de başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de var.Toplantıda yetkililer Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmalarının yanı sıra bununla ilgili yapılan güvenlik faaliyetleri hakkında Kurul’a bilgi verecek.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ayrıca Türkiye içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve sonuçları masaya yatırılacak.

Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen güvenli bölge görüşmeleri ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekat değerlendirilecek.Kurul toplantısında F-35 gerginliği ve Türkiye’nin olası Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına dönük alacağı tedbirler de gündemde olacak.