"Kıbrıs Türklerinin haklı davasına destek kararlılıkla sürdürülecek"

Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde, güney sınırlarında terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı vurgulandı.

Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.

Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde, PKK-KCK-PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin müzakere edildiği belirtildi.

KKTC'NİN GÖZLEMCİ STATÜSÜ

Açıklamada ayrıca, "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; Kıbrıs meselesinde hakikatleri ve hakkaniyetleri esas alan çözüm yollarını kapatma gayretlerinin akamete uğramaya mahkum olduğu ve Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.

"SINIRLARDA HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bildiride, "BM şartının 51’inci maddesi kapsamında güney sınırlarımız boyunca icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu, bölgemizde, sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı, ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

Teröre karşı verdikleri kahramanca mücadelede milli ve milletler arası hukuk ile insan hakları ve kamu vicdanına mutlak bir bağlılıkla hareket etmeyi ilke olarak benimseyen güvenlik kuvvetlerimizin, ağır darbe alan bölücü terör örgütlerine nefes aldırmak maksadıyla yalan ve iftiraya başvuran çevrelerce hedef alınmasına hiçbir suretle müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilmiştir.

YUNANİSTAN'A MESAJ

Türkiye'nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır" denildi.

BOSNA-HERSEK VE KOSOVA'DAKİ GELİŞMELER

Bosna-Hersek ve Kosova'da meydana gelen son gelişmeler değerlendirilmiş; bölgedeki istikrar, huzur ve barış ortamının muhafazası için ayrılıkçı söylemler ve tek taraflı girişimlerden kaçınılması çağrısında bulunulmuştur" denildi.

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01/12/2022 20:28