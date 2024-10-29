MH Yılmazköy Kadroya Yazılmayan Ersal Hafız'a Görev Verdi

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29/10/2024

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MH Yılmazköy Kadroya Yazılmayan Ersal Hafız'a Görev Verdi


AKSA Birinci Lig'de Mustafa Hacıali Yılmazköy-  Geçitkale maçında kadroya yazılmayan futbolcu forma giydi.
Yılmazköy Antrenörü Bayram Dağgül maç listesine 4 numaralı oyuncusu Ersal Hafız'ın ismini yazmadı. Kadroda kaydı bulunmayan Ersal Hafız'ın forma giydiği karşılaşma 0-0 sona erdi.
Geçitkale yöneticeleri maç sonrası müsabaka varakasına itirazını sundu  Futbol Federasyonu'na  Geçitkale Kulübü tarafından müracaatın yarın iletileceği açıklandı. 
 Talimata göre maç listesinde bulunmayan bir futbolcunun karşılaşmada süre alması durumunda ilgili kulübün hükmen 3-0 mağlup kararı üretliyor.

29/10/2024 19:11
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TAGS: Ersal Hafız, MH Yılmazköy
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