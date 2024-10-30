MH Yılmazköy'ün hatası liderliğin kaybına yol açacak

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30/10/2024

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MH Yılmazköy'ün hatası liderliğin kaybına yol açacak

AKSA Birinci Lig'de dün oynanan Mustafa Hacıaili Yılmazköy- Serveroğlu Geçitkale karşılaşmasında maç listesinde ismi olmayan Ersal Hafız'ın forma giymesinin yankıları sürüyor.

 Yılmazköy Takımı Antrenörü Bayram Dağgül, Ersal Hafız'ı maç listesine yazmadan sahaya sürünce bu olayı fark eden Geçitkale Kulübü'nün itirazı sonrası Futbol Federasyonu Soruşturma Merci MH Yılmazköy Kulübü'nü Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Müsabaka Talimatı'nın 6.ve 24.maddeleri ışığında bu hatayı yapan kulübün hükmen mağlup sayılması öngörülüyor. 0-0 sona eren müsabakanın 3-0 hükmen Geçitkale lehine karar üretilmesi durumunda Yılmazköy takımı ilk kez haftayı puansız kapatacak  ve liderliği kaybetmiş olacak.

Birinci Lig'de 6.hafta sonunda 14 puanla lider durumda bulunan Yılmazköy"ün bu durumda puanı 13'e düşecek ve Türk Ocağı averajla liderliğe yükselecek.

30/10/2024 17:47
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TAGS: MH Yılmazköy’ün hatası liderliğin kaybına yol açacak
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