MHK Başkanı Lale Orta'dan kulüplere çağrı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Orta'nın gündeminde maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlar vardı.

Kulüplere çağrı

Kulüplere seslenen MHK) Başkanı, "Bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa, her ay 1 gün belirleyelim, 2'şer pozisyonu bize göndersinler. İsterlerse federasyon veya Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in penaltı pozisyonu

Başkan Lale Orta, derbide Arda Güler'in yerde kaldığı penaltı pozisyonu da değerlendirdi.

"Kesinlikle yanlış karar. VAR da hatalı karar vererek bu kararı düzeltmedi. Hatta bir simülasyondan, aldatmacadan da bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde, buna bir kişinin penaltı diyeceğini düşünmüyorum."

Osayi Samuel'in pozisyonu

Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Osayi Samuel'in pozisyonu için de kararın kırmızı kart olması gerektiğini söyledi.

Lale Orta, "Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi." dedi.

Eren Elmalı'nın pozisyonu

MHK Başkanı, Trabzonspor -Yukatel Kayserispor maçında iptal edilen penaltıyı da değerlendirdi.

"VAR kayıtlarını dinledim" diyen Orta, "Mame Diouf kafayı vuruyor ama top Eren Elmalı'nın sırtına geliyor. VAR uygulaması doğruydu." ifadelerine yer verdi.

Dubois - Ahmet Oğuz pozisyonu

Aynı yayına katılan MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ise Konyaspor-Galatasaray maçındaki Dubois - Ahmet Oğuz pozisyonunu yorumladı.

Dallas, “Dubois'e müdahale var. Hakem için kolay değil, çünkü uzak. Dördüncü hakem pozisyonu görüyor ve yakın. Ondan müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızıdan yanayım. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı” diye konuştu.

Mertens-Rodrigues pozisyonu

Galatasaray - Alanyaspor mücadelesindeki Mertens-Rodrigues pozisyonu da değerlendiren Dallas, "Mertens, bu pozisyonda çok büyük bir risk alıyor. Şanslı ki çok fazla temas olmuyor. Sanırım hakem bu yüzden sarı karta yöneldi. Ama kırmızı kart olsa da bir şey söyleyemezsiniz. VAR'ın burada müdahale etmemesi, çok doğru. Sübjektif bir karar söz konusu" dedi.

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05/04/2023 09:12