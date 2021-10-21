MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

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21/10/2021

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MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu'nda başkan yardımcısı Metin Tokat'ın ardından başkan Serdar Tatlı da istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı; ancak Tatlı istifasını verdi. 

Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Tatlı'nın hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. 

Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.

21/10/2021 15:07
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TAGS: Merkez Hakem Kurulu, serdar tatlı
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