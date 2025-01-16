MHK, ''hakem atama'' sistemini değiştirdi

Merkez Hakem Kurulu, bu haftadan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de, VeTas (Veri Tabanlı Atama Sistemiyle) hakem ve yardımcı hakem atamalarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

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16/01/2025

MHK, ''hakem atama'' sistemini değiştirdi

Merkez Hakem Kurulu, bu haftadan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de, VeTas (Veri Tabanlı Atama Sistemiyle) hakem ve yardımcı hakem atamalarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 

20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek. 

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

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TAGS: MHK
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