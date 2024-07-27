MHK heyetiyle hakemlerimiz TFF MHK yaz seminerine katıldı

Yeni sezona yönelik çalışmalarına başlayan Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu MHK Yaz Kampı'nda seminere katıldı.

MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu ile başkan vekili Derviş Atakan, hakemlerimiz Burak Mandralı ile Abdullah Genç İstanbul'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerindeki seminerde TFF MHK Başkan vekili Ahmet Şahin ile toplantı da yaptılar.

Bugün öğleden sonra başlayan eğitimlerde yer alan heyetimiz bilgilerini güncellediler.

Ayni zamanda KTFF Başkan Danışmanlığı görevini de yürüten Ahmet Şahin, gerek eğitim desteği gerekse malzeme ve teçhizat katkılarını ülkemiz hakemliğine yapacaklarını, ilişkilerin artarak devam edeceğini belirterek, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni projeler üzerinde görüşmeler yapması konusunda çalışmaları olduğunu söyledi.