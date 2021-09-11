MHK kafilesi Konya’da seminere katıldı

KKTC Basketbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasındaki yapıcı işbirliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda KKTCBF Merkez Hakem Kurulu’ndan bir kafile Konya’da düzenlenen hakem seminerine yer alıyor. TBF’nin B klasman hakem ve hakem değerlendiricisi seminerine federasyon genel sekreteri ve hakem değerlendiricisi Tamer Bolat, MHK Üyesi Okan Kandıran’la birlikte Ülviye Beşe, Bahar Karaman Mevlit ve Ali Kozok hakem olarak katıldı.

Yarın tamamlanacak seminerde bugün gerçekleştirilen sınava dahil olan hakemlerimiz, yarınki eğitimin ardından yurda dönecek.

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11/09/2021 15:02