MHK Yaz Hakem Semineri başlıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Hakem Semineri bugün başlıyor.
02/09/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Hakem Semineri bugün başlıyor. Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşecek seminerin resmi açılışı yarın (03.09.2021) saat 10.00’da gerçekleşecek.
2 Eylül – 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan seminerde KTFF Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, KTFF Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Nevzad Denerel ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin birer sunum gerçekleştirecek.