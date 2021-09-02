MHK Yaz Semineri başladı

KTFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri Acapulco Hotel'de başladı.

İlk sunumu KTFF Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Nevzad Denerel, sporcu sakatlıkları ve pandemi süreci konusunda yaptı. Akşam antrenmanı sonrası hakemler ve gözlemcilerle MHK toplantı gerçekleştirdi.

Bugün resmi açılış töreni sonrası KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ile Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin sunumlarını yapacak. Yaz semineri 4 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

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02/09/2021 22:15