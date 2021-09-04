MHK Yaz Semineri sona erdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilen 3 günlük Yaz Semineri sona erdi.

Acapulco Hotel'de gerçekleştirilen seminerin son gününde hakemler iki periyotta yazılı teste girdiler. Üç gün boyunca devam eden antrenmanların son etabının ardından MHK Başkanı Sadık Özbilgehan'ın talimatlar konusundaki açıklamalarıyla seminer sona erdi. Hakemlere yönelik kondisyon testinin 7 Eylül Salı günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda yapılacağı açıklandı.

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04/09/2021 14:28