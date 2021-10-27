MHK'da Ferhat Gündoğdu dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

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27/10/2021

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MHK'da Ferhat Gündoğdu dönemi

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan

Ferhat Gündoğdu

Üyeler

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu "

27/10/2021 18:01
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TAGS: MHK, Ferhat Gündoğdu, spor
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