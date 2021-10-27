MHK'da Ferhat Gündoğdu dönemi
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.
27/10/2021
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
Başkan
Ferhat Gündoğdu
Üyeler
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu "