MHK’den Atikoğlu’na ilk kez ‘maçın hakemi’ görevi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Merkez Hakem Kurulu 2022 yılında bir ilki gerçekleştirerek İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakları (BTM) 1.lig kırmızı grupta Geçitkale ile Vadili karşılaşmasına B klasman kadın hakem Sabriye Atikoğlu’na ilk kez görev verdi.

Aksa liglerinde yardımcı hakem olarak başarılı bir şekilde görev yapan Sabriye Atikoğlu, yeni yılın (2022) ilk haftasında Geçitkale ile Vadili arasında oyanan karşılaşmada ilk kez maçın hakemi olarak düdük çaldı.

1996 doğumlu (26 yaşında) genç ve başarılı kadın hakemlerimizden Sabriye Atikoğlu böylece Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda maçın hakemi olarak ilk kadın hakem olarak görev yapan kişi olarak Kıbrıs Türk futbol tarihine geçti.

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04/01/2022 13:41