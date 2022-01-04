ads

MHK’den Atikoğlu’na ilk kez ‘maçın hakemi’ görevi

ads ads ads ads ads
04/01/2022

ads
ads
ads
MHK’den Atikoğlu’na ilk kez ‘maçın hakemi’ görevi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Merkez Hakem Kurulu 2022 yılında bir ilki gerçekleştirerek İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakları (BTM) 1.lig kırmızı grupta Geçitkale ile Vadili karşılaşmasına B klasman kadın hakem Sabriye Atikoğlu’na ilk kez görev verdi.

Aksa liglerinde yardımcı hakem olarak başarılı bir şekilde görev yapan Sabriye Atikoğlu, yeni yılın (2022) ilk haftasında Geçitkale ile Vadili arasında oyanan karşılaşmada ilk kez maçın hakemi olarak  düdük çaldı.

1996 doğumlu (26 yaşında) genç ve başarılı kadın hakemlerimizden Sabriye Atikoğlu böylece Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda maçın hakemi olarak ilk kadın hakem olarak görev yapan kişi olarak Kıbrıs Türk futbol tarihine geçti.

04/01/2022 13:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sabriye Atikoğlu
MANŞETLER

HK SPOR

Edin Visca transferi tamam! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

HK SPOR

Edin Visca'nın transferi pazartesi günü açıklanacak. Trabzonspor ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı. Visca takımdan ayrılmak için Başakşehir yönetiminden kolaylık istedi. Uzun yıllar takımına hizmet veren Visca'nın bu isteği karşılıksız kalmadı ve Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandı. İşte Süper Lig'de yılın transferinin detayları...

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.