MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 Süper Lig hakemine görevden el çektirilmesi kararını bozdu.

MHK, 8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 Süper Lig hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Toplam 18 hakem ve 3 gözlemcinin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı.



Tahkim Kurulu hakemlikten ve gözlemcilikten uzaklaştırılan 21 kişiyi klasmanlarına iade etti. Kararın bozulmasıyla birlikte hakemler, görev verilmesi halinde kalan maçlarda görev alabilecekler.

Bu habere tepkiniz:



26/03/2022 20:14