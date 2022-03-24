MHO: En son yapılan kapasite açıklaması ile mevcut kurulu güç ile çelişkilidir

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, KKTC'nin elektrik üretiminde kapasitenin yeterli olduğunu ve kurulu gücün geçerli neden olmadan hizmete hazır muhafaza edebilme zafiyeti olduğunu açıkladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"KIB-TEK’e ait Makinaların Milyonlarca Euro bakım anlaşmalarına rağmen kapasite sorunu yaşanmasının (dizeller üretim kapasitesinin %23’ünü buhar türbinleri de % 11 ini üretiyor ) geçerli nedeni yoktur. En son yapılan kapasite açıklaması ile mevcut kurulu güç ile çelişkilidir. KKTC de kurulu güç (fosil yakıtlı ) ihtiyacın tam 2 katıdır.

AKSA’nın sağladığı güç kiralanan kapasitenin % 20 altındadır.

KIB-TEK kendi envanterindeki fosil yakıtlı kurulu gücün ( 2018–2019 Dönemi hariç) azami % 30’unu kullanıyor. Bu sorunu gidermeden ilave fosil yakıtlı santral tedariki KIB-TEK’i batırmak için uygun, sürdürülebilir ucuz ve sürekli elektrik sağlanması açısından uygun değildir.

Mevcut sisteme elektrikli araçların entegrasyonunda sorunlar olacaktır. Örneğin ilk 10 yıl içerisinde 2000 adet elektrikli binek oto için (varsayımdır) ihtiyaç duyulacak üretim kapasitesi asgari 1000 MW’tır. Öncelikle elektrikli araçların sınıflandırılması yapılmalıdır, araç kayıt belgelerinde batarya gücü, şarj standartı belirtilmeli şarj istasyonları regülasyonları AB ve Türkiye’deki sistemlere uyumlu, DC şarj istasyonlarında üretim yenilenebilir ve depolanabilir olmalıdır. AB de her 100 araca 1 adet DC şarj istasyonu kurulumu öngörülmektedir. Araç bataryaları Şarj istasyonları kurulumu ve aracı besleme uzantısı için Makina ve Elektrik mühendisleri odalarınca müşterek uygunluk belgesi verilmesi gerekmektedir. Elektrikli araçlar 3.’ncü endüstri dönemine, otonom elektrikli araçlar ise 4.’ncü endüstri dönemine ait ürünlerdir. Mevcut KIBTEK şebeke sistemi 2.’nci endüstri dönemine ait konvansiyonel bir sistemdir ve elektrikli araçlar ile doku uyuşmazlığı vardır. Bu doku uyuşmazlığını gidermek ve enerji sorununu çözmek için; akıllı şebekeye sahip olunması gerekmektedir. Solar enerji kurulumu olan konutların depolama kabiliyetinde olmaları ve şebeke ile alışveriş yapabilmeleri sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Hâlihazır fosil yakıtlı santraller ürettikleri enerjiyi depolayabilme kabiliyetine kavuşturulmalı ve hali hazırda yaşanan üretim ve tüketim dengesizliği de asgari seviyeye indirilmelidir. Ülkemiz temiz ve ucuz enerjiye bu şekilde sahip olabilecektir. İktidarların bu maksatla ihtiyaç duydukları bilim ve teknik bilgi ülkemizin mühendislerinde vardır. Yani KIB-TEK için yatırım: akıllı şebeke kurulumu ve güneşten azami istifade edecek çözümler için olmalıdır. Fosil yakıtlı santral kurulumu ASLA uygun değildir.

Saygılarımızla,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

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24/03/2022 10:14