KSTU sahibi Levent Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin sahibi, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın 2020’de Sırbistan vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı.

14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Türkiye'de MHP’den Mersin milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu öğrenildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın aktardığı iddiaya göre Uysal’ın Sırbistan’da soybağı yok ve vatandaşlığı ‘usulsüz şekilde aldı.’

Haberde yıllardır Sırbistan vatandaşlığı almak için mücadele eden yurttaşların, ‘Sırbistan’ın soybağıyla vatandaşlık başvurularına olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediğini’ ifade ettiği yazıldı. Haberde Uysal’a nasıl vatandaşlık verildiğinin öğrenilemediği belirtildi.

Öte yandan Uysal’ın Dubai’de de oturma izni olduğu da yazıldı.

Uysal’ın danışmanları ise ‘Uysal’ın seçim gezisinde olduğunu, ayrıca programının da çok yoğun olduğunu belirterek Uysal’ın telefonda bir açıklama yapamayacağını’ söyledi.

Sahte belge düzenlemişti

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi olan Uysal, son aylarda kamu arazilerini birer birer almasıyla gündem olmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine giren Uysal, tarihi Ayasofya kadar eski olan Bakırköy’deki tarihi Fildamı Sarnıcı ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini almıştı.

Levent Uysal’ın VakıfBank adına sahte belge düzenleyip ve bu belgeyle İsviçre’den 45 milyon avro kredi çekmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Vakıfbank tarafından hukuki süreç başlatıldığı ifade edilmişti.