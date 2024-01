Michael Bolton beyin tümörü ameliyatı oldu

90'lı yılların ünlü şarkıcı ve söz yazarı Michael Bolton, 2023 yılını bıçak altında bitirdi. 70 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı müzisyen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninden tümör alındığını açıkladı.

Bolton, "Herkese çok mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl dileyerek başlamak istiyorum" şeklinde giriş yaptığı mesajına şöyle devam etti:

"2023'ün bana çok beklenmedik zorluklar sunduğunu da paylaşmak istiyorum. Noel'den hemen önce beyin tümörüm olduğu tespit edildi ve bu durum acil ameliyat gerektirdi. Harika tıbbi ekibim sayesinde ameliyat başarılı geçti."

Bolton şu anda tedavisine evde devam edildiğini ve ailesinin desteği ve sevgisiyle iyileşmekte olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki birkaç ay boyunca zamanımı ve enerjimi iyileşmeye adayacağım, bu da turneye geçici bir ara vermem gerektiği anlamına geliyor" diye yazan Bolton, "Hayranlarımı hayal kırıklığına uğratmak veya bir konseri ertelemek benim için her zaman en zor şeydir. Ancak iyileşmemi hızlandırmak ve kısa süre içinde sahneye dönmek için çok çalıştığıma hiç şüpheniz olmasın" ifadesini kullandı.

"When a Man Loves a Woman" şarkısı hafızalara kazınan Bolton, mesajını, "Yıllar boyunca bana cömertçe gösterdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Olumlu mesajlarınızı kalbimde tutacağıma ve mümkün olan en kısa sürede size kendimle ilgili daha fazla güncel bilgi vereceğime söz veriyorum" sözleriyle bitirdi.

Bolton'ın 4 Şubat ile 22 Aralık arasında 15'ten fazla konseri planlanmıştı. Şarkıcının sağlık durumu nedeniyle bunlardan hangilerinin iptal edileceği ya da erteleneceğiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Soft-rock ve ballad türü müziğiyle tanınan Bolton, 53 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti. Müzik hayatına hard rock grubu "-Blackjack ile başlayan Bolton, sonraları söz yazarı olarak 1975'te "Bolotin" soyadıyla Laura Branigan ile çalıştı. Bolton, 80'lerin sonuna kadar sadece söz yazarı olarak biliniyordu. 1989 yılındaki 6. stüdyo albümüyle 3 numaraya ulaşan Bolton, 1996'ya kadar hep ilk üçe giren albümlere imza attı.



1989'da "How Am I Supposed to Live Without You" adlı eseri ve 1991'de "When a Man Loves a Woman" adlı şarkılarıyla Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşan Bolton, müzik dünyasının en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

08/01/2024 14:09