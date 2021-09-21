Michael Frey 8 maçta 9 gol attı!

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Michael Frey, sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Belçika'nın Antwerp takımına satılmıştı. İsviçreli futbolcu yeni takımında çıktığı 8 maçta fileleri 9 kez havalandırarak gol krallığında zirvenin sahibi oldu.

Belçika Ligi'nin 8. haftasında RFC Seraing'i konuk eden Antwerp, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü Fenerbahçe'den transfer edilen Michael Frey kaydederken, Antwerp'in diğer golünü Pieter Gerkens attı.

Performansıyla herkesi şaşkına çeviren eski Fenerbahçeli Michael Frey, gol krallığına şimdiden adaylığını koydu. İsviçreli golcü, bu sezon Antwerp formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 9 gol attı ve 1 asist kaydetti. Sarı-lacivertlilerin, 2018 yılında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Zürih'ten transfer ettiği Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol atmıştı. 27 yaşındaki İsviçreli forvet, sezon başında Fenerbahçe'den 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.

SAMATTA DA GOLLE BAŞLADI!



Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakiplerinden olan Antwerp'de devre arasında sarı lacivertlilerden kiralık olarak transfer edilen bir diğer forvet Mbwana Samatta ise 90 dakika sahada kaldı. Samatta, ilk maçında Avrupa Ligi'nde Belçika ekibinin Olympiakos'a 2-1 yenildiği karşılaşmada takımın tek golünü kaydetmişti.

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21/09/2021 10:12