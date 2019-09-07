Michael Jackson öldürüldü mü? İşte şoke eden açıklamalar

Michael Jackson'ın eski eşi Lisa Presley'in şoke edici iddiası dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcının öldürülmüş olabileceği ihtimali herkesi şoke etti.

Michael Jackson'ın eski eşi, Elvis Presley'in kızı Lisa Presley ortaya attığı sansasyonel iddia herkesi şaşırttı. 51 yaşındaki Lisa Presley, 1994-1996 yılları arasında ünlü şarkıcıyla cinsel taciz suçmalamarıyla mücadele ederken evlendi.

Çift en son 2005 yılında, Pop Kralı'nın Los Angeles'taki otel odasında Propofol'e bağlı zehirlenme nedeniyle ölmesinden tam 4 sene öncesinde konuştu.

TV sunucusu Oprah Winfrey'e 2010 yılında verdiği röportajda "Tüm gün ağladım. Hayatımın en tuhaf günüydü" dedi.

'HİÇ ŞÜPHELENMEDİM VE ONU BİR MADDEYLE YAKALAMADIM'

Presley, Jakson'ın kendisine 'birisinin onu öldürmeye ve tüm mal varlığını ele geçirmeye çalıştığını' söylediğini aktardı.

Madde bağımlılığı haberlerine “Boşanma davası açmadan önce hiç şüphelenmedim ve onu bir maddeyle yakalanmadım." dedi.

'BİRİSİNİN ONU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞACAĞINI SÖYLEDİ'

Presley ayrıca, “Sadece bir olay oldu o da hastanede yere yığılmıştı" dedi. Presley şöyle devam etti: “Çok uzaktaydım. Bana etrafındaki birçok insan hakkında haklı olduğumu söylemek istedi. Onu hala sevip sevmediğimi sordu, ona ilgisiz olduğumu söyledim ve bu kelimeyi beğenmedi. Ve konuşmanın son kısmında, mal varlığını ele geçirmek için birisinin onu öldürmeye çalışacağını söyledi. Bununla ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum.”

'BU TÜKETİLMİŞ BİR EVLİLİKTİ'

Başka bir araştırmacı da Presley ve Jackson'ın aslında hiç cinsel birliktelik yaşamadığını iddia ediyor. Araştırmacı Diane Dimond, yıllar boyunca Pop Kralı'nı ve cinsel istismara uğrayan çocukları araştırmak için harcadı. Diane Dimond “Bence başlangıçta Lisa bir ihtimal olduğunu düşünüyordu. “Ama aslında hiç birlikte yatmadılar ve bence sonra şunu fark etti; Birlikte yatmayacaksak,ondan çocuk sahibi olmak istemiyorum ”Ancak Lisa, Oprah'a "Bu, tüketilmiş bir evlilikti. Evet, tek söyleyeceğim şey bu. Bana göre evlilik gerçekti."