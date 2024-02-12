Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı 600 milyon dolara satın alındı

Amerikan müzik şirketi Sony Music, ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısını yaklaşık 600 milyon dolara satın aldı.

Ünlü Amerikan müzik şirketi Sony Music, Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısını yaklaşık 600 milyon dolara satın aldı. BBC'nin bildirdiğine göre, 13 Grammy ödülü sahibi Jackson'ın tüm şarkılarını içeren bu müzik kataloğunun değeri 1,2 milyar doları aşıyor. Bu anlaşma, bir solo sanatçısı için bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Satın alınan kataloğun yarısı için yapılan bu anlaşma, Sony Music'in önemli bir yatırımını temsil ediyor.

Başka sanatçıların şarkıları da var

Anlaşma kapsamında, Jackson'ın sahibi olduğu Mijac şirketi tarafından satın alınan Ray Charles, Elvis Presley ve Aretha Franklin gibi diğer ünlü sanatçıların bazı şarkıları da yer alıyor.

Bu gelişme, Amerikalı rock sanatçısı Bruce Springsteen'in 2021 yılında tüm albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara satmasıyla benzerlik gösteriyor. Müzik endüstrisindeki bu büyük anlaşmalar, sanatçıların eserlerinin önemli bir ticari değer taşıdığını gösteriyor.