Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı rekor fiyata satıldı

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın müzik kataloğunun önemli bir kısmı satıldı. Sony, Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1,2 milyar dolara ya da daha fazla bir miktara satın aldı.

Variety'nin haberine göre, anlaşmanın detayları gizli tutulsa da bu miktar tek bir şarkıcının müzik koleksiyonu için verilen en büyük rakam.

Bugüne kadarki en büyük müzik kataloğu anlaşması ile Sony, Jackson'ın şarkılarının ve beste yazma kataloglarının yer aldığı koleksiyonun yüzde 50'sine sahip oldu. Jackson'ın "Beat it" ve "Bad" gibi hit şarkıların yanı sıra Sony, Sly Stone tarafından yazılan şarkılara ve Ray Charles, Jerry Lee Lewis gibi sanatçıların şarkılarına da sahip oldu.

Ancak anlaşma, Jackson'ın Broadway müzikalini ve diğer sahne performanslarını kapsamıyor. Primary Wave Music şirketi ise şarkıcının müzik kataloğunun yüzde 10'una sahip.

Sony, birkaç yıl önce Bruce Sprinsteen'in koleksiyonunu 600 milyon dolara satın almıştı.

Jackson’ın kayıtlı müzik katalogu, tarihin en kazançlı kataloglarından biri olma özelliği taşıyor. 1982'de Thriller albümü bile tek başına tüm zamanların en çok satan iki albümünden biri ve 30 kez platin sertifikası alan ilk albüm olmuştu.

FİLMDE YEĞENİ BAŞROLDE



2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.

“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek. Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu. Şarkıcının 26 yaşındaki yeğeni Jaafar'ın Jackson'a hayat vereceği açıklandı.