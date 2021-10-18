Michael Jackson'ın pasaport başvuru formu satışa çıkarıldı

‘Pop müziğin kralı’ olarak nitelendirilen Michael Jackson’dan kalma eşyaların satışa çıkarılması alışıldık bir durum. Ancak bu defa hiç akla gelmeyecek bir şey satışta. 1990’lı yılların başında pasaportunu kaybeden Jackson’ın yenisini almak için doldurduğu başvuru formu, Moments In Time adlı sitede satışa çıkarıldı.

TMZ’nin haberine göre, dört adet pasaport fotoğrafının yer aldığı başvuruda Jackson’a ait kişisel bilgiler yer alıyor.

Formda meslek kısmında “eğlence insanı” yazması ve Jackson’ın dev imzası dikkat çekiyor.

Evinde Jackson’a ait bir eşyası olsun isteyenlerin başvuru formu ve fotoğraflar için 75 bin dolar (yaklaşık 690 bin TL) ödemesi gerekiyor.

2009’da 50 yaşındayken hayatını kaybeden Jackson’ın daha önce de pek çok eşyası satılmıştı. Müziği, kendine has dansı kadar sahne kostümlerini tamamlayan eldivenleriyle de akıllarda yer edinen Jackson’ın meşhur beyaz eldiveni, geçen yıl açık artırmada 104 bin 711 dolara alıcı bulmuştu.

ALICI AÇIKLANMADI

Teksas’ta yapılan açık artırmada, eldiveni alan kişinin kimliği açıklanmamıştı. Eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF'e bağışlandığını gösteren bir mektup da almıştı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırılmıştı.

Müziğe 6 yaşındayken babasının kurduğu Jackson 5 grubuyla başlayan ve daha sonra tek başına müzik yolculuğuna devam ederek sahnelerin ünlü yıldızı haline gelen Jackson, ünlü eldivenini sahne performanslarında defalarca kullanmıştı.

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18/10/2021 10:40